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bireysel danışman istihdam duyurusu

T.C. “Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi” kapsamında istihdam edilmek üzere Danışman alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bireysel danışman istihdam duyurusu

06.05.2021, 11:12

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti "Türkiye'de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi"nin giderlerine yönelik Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonu Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında bir hibe temin etmiştir. Bu hibenin bir kısmı bazı danışmanlık hizmetlerinin finansmanında kullanılacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı proje süresince istihdam etmek üzere çeşitli pozisyonlar için uygun bireysel danışmanları ilgilerini göstermeye davet etmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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