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Haberler Ekonomi SED ödemeleri yatırılmaya başlandı

SED ödemeleri yatırılmaya başlandı

SED ödemeleri yatırılmaya başlandı

6.5.2021

HÜKÜMET, sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara kolaylıklar sunmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bayramdan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Ödemeler dün itibariyle başladı ve 12 Mayıs tarihine kadar hesaplara yatırılacak. Korunmaya ihtiyacı olan çocukları aileleri yanında desteklemeyi hedeflediklerini belirten Yanık, "Mayıs'ta SED alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon lira ödeme yapacağız. SED kapsamında binlerce çocuğumuz ailesinin yanında başta ekonomik ve her açıdan desteklerden faydalanıyor" diye konuştu.
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