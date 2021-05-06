MERKEZ Bankası reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 61 katılımcıyla gerçekleştirdiği '2021 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13.12 iken yüzde 13.81'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 11.26'dan yüzde 11.81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9.55'ten yüzde 9.99'a çıktı. Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8.57 TL iken, 8.71 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 8.78 TL iken 8.95 TL'ye çıktı. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi, önceki dönemindeki gibi yüzde 4.3'te sabit kaldı. 2022 büyüme beklentisi yüzde 4.2 iken, 4.1 olarak revize edildi. KONUT İMARLI ARSA FİYATLARI UÇTU SON 1 yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi fiyatları ise yüzde 24 arttı. Ortalama arsa metrekare fiyatı 701 TL, arazi metrekare fiyatı 51 TL oldu. Buna göre, 3 büyük ilde arsada lider Ankara olurken, arazide ise İzmir oldu. Pan-demiyle birlikte tüketicilerin gayrimenkul terci-hi değişti. Ofis tarafında daha küçük metrekareye sahip az katlı ofisler tercih edilirken, konut tara-fında ise balkonlu ve müstakil evler öne çıktı.