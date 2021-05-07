Amasya Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalından yer alan ilana göre; Üniversitemizin ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. , 24. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.