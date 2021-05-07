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Haberler Ekonomi Amasya Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor

12 Öğretim Üyesi alıyor

12 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Alım ilanı ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanandı. Son başvuru tarihi ise 20 Mayıs 2021...

Amasya Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor

07.05.2021, 09:35

Basın İlan Kurumu ilan portalından yer alan ilana göre; Üniversitemizin ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. , 24. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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