BES’te 12.6 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme

Bireysel emeklik sistemindeki 12.6 milyon tasarruf sahibinin yıl içinde daha çok fon değişikliği yapabilmesine olanak tanıyan düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre, emeklilik yatırım fonları merkezi bir platformdan alınıp satılabilecek ve katılımcılar piyasadaki tüm şirketlerin fonlarını portföylerine ekleyebilecek. Ayrıca fon değişiklik hakkı da 6'dan 12'ye çıkarıldı.

1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜKTE

Bireysel Emeklilik Sisteminde fonların tek bir platformdan alınıp satılmasını sağlayan yasal düzenleme dün yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, katılımcıların her bir sözleşmesi için yılda 6 kez yapılabilen fon dağılımı değişikliği 12'ye çıkarıldı. BES'e ilişkin yapılan düzenlemeler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

SPK'NIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Yönetmeliğe göre, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nda (BEFAS) işlem görecek başka şirketlerin kurucusu olduğu fonların, kurum tarafından belirlenecek emeklilik planlarına dahil edilerek katılımcılara sunulması zorunlu olacak. Artık katılımcılar bireysel emeklilik sözleşmelerine piyasadaki tüm emeklilik fonlarını portföyüne ekleyebilecek. Bu fonların alım satımı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) tarafından Sermaye Piyasası Kurumu'nun uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama esasları çerçevesinde BEFAS üzerinden gerçekleştirilecek. BEFAS üzerindeki fonlarda giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ile fon toplam gider kesintisine yönelik kontrol işlemi uygulanmayacak. Fon toplam gider kesintisi iade işlemine BEFAS üzerinden alınan diğer şirketlere ait fonlar üzerinden yapılan kesintiler dahil edilmeyecek, sadece katılımcının sözleşmesinin veya sertifikasının bulunduğu şirketin fonları dahil edilerek iade işlemi yapılacak.

HAZAL ATEŞ