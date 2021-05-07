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Haberler Ekonomi EIB, Nisan’da ihracatı artırdı

, Nisan’da ihracatı artırdı

EIB, Nisan’da ihracatı artırdı

7.5.2021

EGE İhracatçı Birlikleri, Nisan'da 1 milyar 373 milyon dolarla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. EİB, Nisan'da 178 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 116 ülkeye ihracatını artırdı. 2021'in ilk dört ayında Ocak-Nisan döneminde yüzde 20 yükselişle 4 milyar 882 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandıran EİB'in ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 6 ilerleme kaydederek 13 milyar 831 milyon dolar oldu.
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