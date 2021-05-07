  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Massimo Dutti satısı Trendyol’da

Massimo Dutti satısı Trendyol’da

Massimo Dutti satısı Trendyol’da

7.5.2021

TRENDYOL, dünyanın en büyük moda perakendecilerinden Inditex Grup'un markası Massimo Dutti'nin yeni sezon ürünlerini satışa sundu. Trendyol'un, Inditex'in markalarını modaseverlerle buluşturmaya devam ettiği belirtilerek, daha önce Pull&Bear, Stradivarius, Oysho ve Bershka'nın yeni sezon ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunan Trendyol'un, Şubat'ta Türkiye'de fiziksel ve online mağazası olmayan Uterqüe markasını platformu üzerinden milyonlarca müşterisiyle buluşturacağı bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Massimo Dutti satısı Trendyol’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.