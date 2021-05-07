Massimo Dutti satısı Trendyol’da

TRENDYOL, dünyanın en büyük moda perakendecilerinden Inditex Grup'un markası Massimo Dutti'nin yeni sezon ürünlerini satışa sundu. Trendyol'un, Inditex'in markalarını modaseverlerle buluşturmaya devam ettiği belirtilerek, daha önce Pull&Bear, Stradivarius, Oysho ve Bershka'nın yeni sezon ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunan Trendyol'un, Şubat'ta Türkiye'de fiziksel ve online mağazası olmayan Uterqüe markasını platformu üzerinden milyonlarca müşterisiyle buluşturacağı bildirildi.