"Para politikasındaki mevcut duruş sürecek"

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşen Para Politikası Kurulu'nda (PPK), beklentilere paralel olarak politika faizi yüzde 19'da sabit bırakıldı.

Kararın ardından Merkez, faiz karar metni yayınlayarak piyasalar için kritik mesajlar verdi:

İMALAT BELİRLEYİCİ

"Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir. Bu iyileşme sürecinde, özellikle imalât sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır. Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen yurtiçi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir."

GÜÇLÜ ARTIŞ EĞİLİMİ

"Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de ılımlı seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından yakından takip ediliyor. Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemlerde öngörülen iyileşmeyi destekliyor." "Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon üzerinde risk oluşturuyor. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecek. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar verildi."

FİYAT İSTİKRARI ŞART

"TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir."