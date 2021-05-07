Terzi ve konfeksiyoncular ‘Yaşam Kredisi’ istiyor

Terzilerle konfeksiyon dalında faaliyet gösteren küçük işletmelerin en fazla mağdur olan kesimi oluşturduğunu belirten İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İTKO) Başkanı Muharrem Karakuş, "Gıda, sağlık, turizm, ulaşım, tekel bayii gibi bazı sektörlerdeki küçük işletmeler eski işleri olmasa da evine ekmek götürebiliyor. Ama üyelerimizin böyle bir şansı yok. Ailemizin ve çalışanlarımızın geçimini sağlayamıyoruz. Salgın bitse de en az bir yıl toparlayamayacağız. Acilen uzun vadeli ve faizsiz Yaşam Kredisi desteği bekliyoruz" dedi.

'ZOR DURUMDAYIZ'

Salgın sürecinde küçük işletmelerin en fazla mağdur olan kesimi oluşturduğuna dikkati çeken İTKO Başkanı Muharrem Karakuş, "Ama en fazla yıpranan biziz. Terzilerimiz ve konfeksiyon atölyelerimiz çok zor durumda. Bayram arifesinde halı-koltuk temizleyen yıkamacılarımız, kuru temizlemeci arkadaşlarımız çalışamıyor. Düğünler iptal oldu, gelinlik abiye sektörümüz çöktü. Salgın bitse de en az bir yıl kendimize gelemeyeceğiz. Üyelerimizin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemiğe dayandı. Orta ve büyük işletmeler için değil, küçük esnaf için finans imkanları geliştirilsin" diye konuştu.



'ÖDEYEMİYORUZ'

Verilen desteklerin yeterli olmadığını söyleyen Karakuş, "Gelir kaybı ve kira destekleri özellikle büyükşehirlerde yaşayan meslektaşlarımızın en fazla bir haftalık ihtiyacını karşılar. Üstelik bu destekler basit usule tabi üyelerimiz için oldu, gerçek usulde çalışan arkadaşlarımız ne olacak?

'FİNANS DESTEĞİ'

Son açıklanan KOSGEB desteğinden de üyelerimizin yararlanabilmesi söz konusu değil. Daha önceden Halkbank tarafından verilen 25 bin liralık faizli kredilerin de hayrını göremedik, daha fazla borçlandık. Bunların vadesi geldi, şimdi kullanan ve işyeri kapalı olan üyelerim nasıl borcumu ödeyeceğim diye kara kara düşünüyor. Bir yıldır düğün olmuyor ki abiye-gelinlikçi arkadaşlarımız para kazansın. Bayram arifelerinde halı ve koltuk temizleyen halı yıkamacılarımıza, kuru temizlemecilerimize bile çalışma izni çıkartamadık. Biz sektörümüzdeki küçük esnaf sanatkara yönelik en az bir yıl geri ödemesiz, faizsiz ve uzun vadeli, 35 bin ve üstü limitli kredilere ihtiyacımız var. Yoksa salgın bitse bile üyelerimiz çarklarını döndüremeyecek, geriye dönemeyecekler" diye konuştu. Konfeksiyon sektörünün Türkiye'nin yüz akı olduğunu hatırlatan Başkan Karakuş, "Sektörümüzün çökmesi, ülke ekonomisini daha fazla yıpratır. Sektöre verilecek desteklerin karşılığını çalışan atölyelerimiz katma değer olarak fazlasıyla ekonomiye kazandıracaktır. Artık elbise onarmaktan başka işi kalmayan terzi ustalarımız ne yapacak? Devletin meslektaşlarımıza el uzatması gerekiyor. Bu beklentilerimizi üst kuruluşlarımıza ilettik. Bir sonuç alana kadar hem İzmir'de hem Ankara'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz, başka çaremiz yok" diye konuştu.