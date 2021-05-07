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Haberler Ekonomi Turkish Cargo, Münih’i kargo uçuş ağına ekledi

Turkish Cargo, Münih’i kargo uçuş ağına ekledi

Global hava kargo taşıyıcıları arasında hızla büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, kurduğu hava kargo köprüleriyle uçuş ağını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Turkish Cargo, Münih’i kargo uçuş ağına ekledi

7.5.2021

Turkish Cargo, Frankfurt'tan sonra Almanya'nın ekonomi metropolü olan Münih'i de direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına ekledi. Başarılı hava kargo markası, bugün (7 Mayıs) Munih'e direkt kargo uçuşlarını başlatıyor. Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, "Uçuş ağımıza eklediğimiz bu yeni destinasyon ile birinci sınıf iş merkezi olan Münih'in hava kargo taşımacılığı ihtiyacına önemli bir katkıda bulunmanın yanı sıra pazarın lider ihracatçılarına global hava kargo markası olarak istikrarlı ve güvenilir bir işbirliği sunuyoruz. Turkish Cargo olarak yalnızca yaptığımız taşımalarla değil, ürettiğimiz fırsatlar, açtığımız alanlar, gelişimine katkı sağladığımız sektörler ve yarattığımız büyük lojistik ekosistemle birlikte ülkemizin kalkınmasında ve küresel ticaretin rekabet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolü kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

BUGÜN İKİ SEFER VAR
Almanya'nın teknoloji başkenti kabul edilen Münih; otomotiv, elektronik, medikal ve biyoteknoloji gibi sektörlerin pazar liderlerine ev sahipliği yapıyor. Turkish Cargo bugün, 17.25'te İstanbul'dan Münih'e, 21.20'de Münih'ten İstanbul'a iki kargo seferi yapacak.

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