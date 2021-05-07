Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı artıyor

TÜRKİYE'DE aileler küçülüyor, yalnız yaşayanların sayısı artıyor, akraba evlilikleri azalıyor. TÜİK'in aile istatistiklerine göre 2008'de 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 3.3 kişiye düştü. Altı yıl önce yüzde 13.9 olan yalnız yaşayanların oranı geçen yıl yüzde 17.9'a yükseldi.
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