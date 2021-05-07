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Haberler Ekonomi Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı artıyor

’de yalnız yaşayanların sayısı artıyor

Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı artıyor

7.5.2021

TÜRKİYE'DE aileler küçülüyor, yalnız yaşayanların sayısı artıyor, akraba evlilikleri azalıyor. TÜİK'in aile istatistiklerine göre 2008'de 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 3.3 kişiye düştü. Altı yıl önce yüzde 13.9 olan yalnız yaşayanların oranı geçen yıl yüzde 17.9'a yükseldi.
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