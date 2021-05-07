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Haberler Ekonomi WhatsApp’a tanınan sürede son bir hafta

’a tanınan sürede son bir hafta

WhatsApp’a tanınan sürede son bir hafta

7.5.2021

TÜRKİYE'DEKİ kullanıcılara Ocak'ta dayattığı gizlilik sözleşmesiyle veri paylaşımını zorunlu kılan WhatsApp için tanınan sürede sona gelindi. Türk kullanıcıların gösterdiği tepki karşısında geri adım atan WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin imzalanma tarihini 15 Mayıs'a uzatmıştı. Şirket hakkında inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Rekabet Kurumu da böylece 15 Mayıs'ı beklemeye başladı. WhatsApp eğer bu tavrından kalıcı olarak geri adım atmazsa, idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.
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