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Haberler Ekonomi Yardım parası almak için yüzlerce metre kuyruk

Yardım parası almak için yüzlerce metre kuyruk

Yardım parası almak için yüzlerce metre kuyruk

7.5.2021

DEVLET tam kapanma döneminde 1.2 milyon haneye 1.100 lira yardım parası veriyor. Yardımların ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edileceği açıklanırken, bazı vatandaşlar paraya ihtiyaçları olduğu için PTT şubeleri önünde yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu. Tam kapanma ve sosyal mesafe tedbirlerinin hiçe sayıldığı bazı illerdeki PTT'lerin önlerinde oluşan kuyruklar üzerine polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu gözlendi.

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