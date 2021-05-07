Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli yazılımcı sayısını artırmak için harekete geçti. 750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarında öğrenciler; Mobil, İşlevsel Programlama, Web Güvenliği, Tersine Mühendislik, Ağ Programlama, Yapay Zeka, 3B alanlarında çalışma yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan 'Ecole 42'nin İstanbul ve Kocaeli'deki okullarına başvuruların başladığını, Temmuz'da ilk öğrenci grubuyla ön eğitimlerin yapılacağını söyledi. Varank, "750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı Covid-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz. Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor" dedi.

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