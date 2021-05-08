Devlet desteklerine tek tıkla erişim

Tüm devlet destekleri tek bir platformda toplandı. Kamu tarafından verilen hibe, teşvik ve desteklerin tek bir çatı altında sunulduğu internet sitesini videolu bir mesajla anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırım yapmak, fikrini ticarileştirmek isteyenlerin işi artık daha kolay. Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri tek çatı altında www.yatırımadestek.gov.tr adresinde topladık. Yatırımcının, girişimcinin işini kolaylaştırmaya var gücümüzle devam ediyoruz" dedi.

DETAYLI BİLGİ ALINIYOR

Web sitesinin ana sayfasında yer alan arama motoru hızlı ve güvenilir sonuçlar veriyor. Destek ilanlarının detaylı bilgilerine anında erişim sağlayan sitede, gelişmiş arama algoritması ile daha detaylı aramalar da yapılabiliyor. Sitede bulunan 'Teşvik Robotu' ile yatırım yapılması düşünülen şehir ve sektörle ilgili ayrıntılara yer veriliyor. Yatırım teşvikinin getirisini tahmini olarak paylaşan sitede, 'Yatırımcı Sözlüğü' ile destekler ya da yatırım ile ilgili teknik terimlerin anlamı öğrenilebiliyor.

UZMANLARA ULAŞIN

Sitenin 'Yatırım Fırsatları' bölümünde yerel, ulusal ve küresel fırsatlara yönelik hazırlanmış ön fizibilite çalışmaları da bulunuyor. Örnek yatırım konularıyla ilgili özet bilgilere ulaşılabiliyor. Yatırım maliyetleri ve geri dönüş süresiyle ilgili detaylı bilgiler edinilebiliyor. Sitede yer alan 'Soru-cevap' sayfasında, 'Kalkınma Ajansları'nın 81 ilde görev yapan yatırım destek ofisi uzmanlarına anında ulaşılabiliyor. Böylece yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için verilecek devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetine büyük bir kolaylıkla erişim sağlanabiliyor.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

'yatirimadestek.gov.tr' adresine kayıt yaptıran kullanıcılar, devlet destekleriyle ilgili tüm gelişmelerden anında haberdar olabiliyor. Yatırımcılara destek olma konusunda bütüncül ve yenilikçi bir yaklaşım olarak hayata geçen www. yatirimadestek.gov.tr, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri'nin iş birliğiyle hazırlandı.