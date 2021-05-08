Görev belgesi 12 Mayıs tarihine kadar uzatıldı

İÇIŞLERI Bakanlığı muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları 'çalışma izni görev belgesi formu'nun geçerlilik süresini 12 Mayıs 2021 günü saat 24.00'e kadar uzattı. 81 il valiliğine 'Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması' konulu genelge gönderildi. Tam kapanmada üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi. 9.5 milyona yakın başvurunun neticelendirildiği ve muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği bildirildi.

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