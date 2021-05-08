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Haberler Ekonomi Her 27 saniyede bir uçak kalkıyor

Her 27 saniyede bir uçak kalkıyor

Her 27 saniyede bir uçak kalkıyor

8.5.2021

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, salgında tüm dünyada uçak seferlerinin kısıtlanmasına rağmen yılın 4 aylık döneminde Türk hava sahasından ortalama her 27 saniyede bir uçak geçtiğini bildirdi. 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece THY'nin tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, bugün iç hatlarda 7 merkezden 56 noktaya sefer yapıldığına dikkati çeken Bakan, 2003'te yurtdışında 2 hava yolu işletmesiyle 50 ülkede 60 noktaya sefer düzenlenirken, bu sayının 4 hava yolu işletmesiyle 127 ülkede 329 noktaya ulaştığını ifade etti.
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