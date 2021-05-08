Her 27 saniyede bir uçak kalkıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, salgında tüm dünyada uçak seferlerinin kısıtlanmasına rağmen yılın 4 aylık döneminde Türk hava sahasından ortalama her 27 saniyede bir uçak geçtiğini bildirdi. 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece THY'nin tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, bugün iç hatlarda 7 merkezden 56 noktaya sefer yapıldığına dikkati çeken Bakan, 2003'te yurtdışında 2 hava yolu işletmesiyle 50 ülkede 60 noktaya sefer düzenlenirken, bu sayının 4 hava yolu işletmesiyle 127 ülkede 329 noktaya ulaştığını ifade etti.

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