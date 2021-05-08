Kadınların 140 projesi hibe desteği alacak

TICARET Bakanı Mehmet Muş, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe sağlanacağını açıkladı. Muş, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanılmasına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların kooperatif modeliyle ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES'in geçen yıl hayata geçtiğini söyledi. Kadın kooperatiflerinin proje bedellerinin bir bölümünün KOOP-DES hibeleriyle karşılanmasının, kooperatiflerin sermaye sıkıntısı nedeniyle yapamadıkları yatırımları yapabilmesine imkan sağladığını ifade eden Muş, bu desteklerle ekonomik katma değerin arttığını aktardı.

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