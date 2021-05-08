Lif pamuk üretimi hedefi 800 bin ton

ULUSAL Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, bu yıl 800 bin ton lif pamuk üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. Balçık, Türkiye'de geçen yıl 350 bin hektar alandan 625 bin ton lif pamuk üretildiğini, bu yıl 420 bin hektarlık alanda üretimin hedeflendiğini aktararak, "Lif pamuk üretimimizde 800 bin tonlara yaklaşacağız. İnşallah bu rakamı aşmayı da başarırız. Bu da pamuk ihtiyacımızın ancak yüzde 40'ı civarında olacak. Çünkü tüketim rakamı artıyor. Türkiye'de, tekstilde pamuk talebi gün geçtikçe yükseliyor" dedi.

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