  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Lif pamuk üretimi hedefi 800 bin ton

Lif pamuk üretimi hedefi 800 bin ton

Lif pamuk üretimi hedefi 800 bin ton

8.5.2021

ULUSAL Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, bu yıl 800 bin ton lif pamuk üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. Balçık, Türkiye'de geçen yıl 350 bin hektar alandan 625 bin ton lif pamuk üretildiğini, bu yıl 420 bin hektarlık alanda üretimin hedeflendiğini aktararak, "Lif pamuk üretimimizde 800 bin tonlara yaklaşacağız. İnşallah bu rakamı aşmayı da başarırız. Bu da pamuk ihtiyacımızın ancak yüzde 40'ı civarında olacak. Çünkü tüketim rakamı artıyor. Türkiye'de, tekstilde pamuk talebi gün geçtikçe yükseliyor" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lif pamuk üretimi hedefi 800 bin ton haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.