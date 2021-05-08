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Haberler Ekonomi Nisan’da en fazla altın kazandırdı

Nisan’da en fazla altın kazandırdı

Nisan’da en fazla altın kazandırdı

8.5.2021

TÜKETİCİ fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde Nisan'da en yüksek aylık reel getiri yüzde 6.61 ile külçe altında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin 'finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını' açıkladı. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altının ardından euro yüzde 4.98 ve dolar yüzde 4.51 kazanç sağlarken, mevduat faizi yüzde 0.42, DİBS yüzde 3.99 ve BIST 100 endeksi yüzde 8.05 yatırımcısını kayba uğrattı.
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