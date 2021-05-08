Petkim’den ilk çeyrekte 892 milyon TL net kar

TÜRKIYE'NIN en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, bu yılın ilk çeyreğinde kapasite kullanım oranını yüzde 92'ye çıkarırken, 892 milyon lira net kar elde etti. Şirketten ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel arzın daralma yaşadığı dönemde Petkim, kapasite kullanımını yüzde 92'ye çıkarmayı başardı.

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