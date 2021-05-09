“Bakanlık süt krizini önlemeye çalısıyor”

SÜT üretimindeki mevsimsel artış, tüketicinin alım gücünün pandemi nedeniyle düşmesi, kaliteli süt yetersizliği ve ihracatın artırılamaması gibi nedenlerden dolayı süt sektörünün tıkandığını belirten Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, "Alevlenen krize hızla müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda süt tozlaştırma uygulamasını başlattı" dedi. Bakanlığın, sektörün paydaşlarıyla bağlantıya geçerek sanayicinin bayramda süt alımının devam etmesini sağlamaya çalıştığının altını çizen Eskiyörük, "Bakan Pakdemirli'ye sütün yerde kalmaması için gösterdiği gayretlerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

■ NADİR UYSAL