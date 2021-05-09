Bolu'da icradan satılık daire

Mahkeme Bolu merkezde bulunan 87 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Bina giriş kapısının 1. sınıf alüminyum kompozit kaplama ile kaplı olduğu, bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmetinin mevcut olduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 25.06.2021 14:00 belirlendi.