Emeklinin gözü zamlı maaşta

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı şekillendi. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 olacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 olacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 lirayı bulacak. 7.66'lık tahmine göre en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ- Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 605'e çıkacak.

TEMMUZ ORANINA GÖRE

Temmuz'da, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. MB'nin Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

OCAK'TA YÜZDE 8.36'YDI

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş, esnaf emeklisinde 2 bin 155 olacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek. 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ- Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak. Emeklilerinin Ocak zammı yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.

TABAN AYLIKLAR Mevcut % 5.45 zamlı % 7.66 zamlı

Esnaf 2.044.43 2.155.85 2.201.03

SSK ( 2000 öncesi) 2.419.77 2.551.64 2.605.12

Bağ-Kur Tarım 1.662 1.752.79 1.789.30