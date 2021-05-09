Eskişehir'de icradan satılık daire

Mahkeme Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan 2 odalı 48 metrekare daire için satış kararı verdi.Dairenin belediyenin tüm hizmetlerinden faydalanmakta olup ulaşımın toplu taşıma araçları ile sağlandığı ve sosyal donatılara yakınlığından dolayı alım, satım ve kiralama için uygun konumda olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 16.06.2021 10:30 belirlendi.