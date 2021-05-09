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Haberler Ekonomi Semt pazarları kuruldu vatandaşlar akın etti

Semt pazarları kuruldu vatandaşlar akın etti

Semt pazarları kuruldu vatandaşlar akın etti

9.5.2021

TAM kapanma döneminde dün ülke çapında 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan semt pazarları kuruldu. Korona virüsü tedbirleri kapsamında 8 gün aradan sonra yeniden açılan pazaryerlerine vatandaşlar akın etti.

BÜYÜK YOĞUNLUK VARDI
PAZARA gidenlerin yoğunluk oluşturduğu ve mesafe kuralına uymadığı göze çarparken, 7 saat içinde tezgahlardaki ürünlerin tükendiği ve pazara yetişemeyenlerin bu kez market ve manavlara yöneldiği görüldü. 30 ilçesinde de vatandaşlar pazar yerlerini doldurdu. 15 Mayıs Cumartesi günü de aynı saatlerde pazar yerleri açılacak. Zabıta, polis ve bekçilerin denetimine rağmen pazaryerlerinde ortaya çıkan korona tedbirlerine aykırı görüntüler tartışma konusu oldu. Manisa genelinde de 50'ye yakın semt pazarı kuruldu. İkametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilen vatandaşların pazaryerlerinde uzun kuyruklar oluşturması üzerine ekipler müdahalede bulundu. Pazaryerlerindeki tezgahlar kısa sürede boşaldı.

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