Veresiye defterleri kapanıyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İzmirli hayırseverler, veresiye defterlerini kapatıyor. MÜSİAD ailesinin başlattığı veresiye defteri kapatma uygulaması, İzmir'de iş dünyasının da katılımıyla çığ gibi büyüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyasına Başkan Tunç Soyer, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İZSİAD'ın Yönetim Kurulu ve üyeleri olmak üzere ilk etapta 44 iş insanı katıldı. Hayırsever iş insanlarının mahalle bakkalına borcu olan ihtiyaç sahibi vatandaşların borcuna karşılık 2 bin lira ile 20 bin lira arasında değişen 35 veresiye defterlerini, 300 bin liraya yakın ödeme yaparak kapattıkları öğrenildi.

44 İŞ İNSANI DESTEK VERDİ

Kampanyaya destek olan diğer isimler şunlar: Hasan Küçükkurt, Ali Kara, Ali Talak, Arzu Şentürk Salık, Başak Çayır Canatan, Bülent Demiral, Cem Lübiç, Cihangir Lübiç, Davut Yanık, Edip Güler, Emin Gemici, Emre Kızılgüneşler, Ertan Sayın, Fatih Uysal, Gökçe Kesikçiler Buğday, Hakan Ürün, Hasan Duran, Hikmet Çetin Güvercin, Hüseyin Cengiz, İbrahim Gökçüoğlu, Kasım Atmaca, Kenan Mazıcı, Levent Aşçıoğlu, Mehmet Selim Tan, Mesut Kanat, Metin Sancak, Muhittin Bilget, Mukaddes Çelik, Mustafa Dirin, Necmi Çalışkan, Özgür Pekmezci, Özkan Mucuk, Sabri Ünlütürk, Salih Özçifçi, Semiha Güneş, Sevgi Karahan, Sirhan Özen, Şenol Aslanoğlu, Tolga Aydınol, Tolga Yapıcı, Yusuf Aldoğan.

'RAMAZAN SEVİNCİNİ PAYLASARAK YASIYORUZ'

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, hayırsever üyelerinin katkıları ve İzmir Valiliği Vefa Destek gruplarının yardımlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan'da erzak kolilerini ulaştırdıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Saygılı, "Birlik, beraberlik ve paylaşmanın sevincini yaşadığımız mübarek Ramazan ayında biliyoruz ki, birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sıkıntılarımız o kadar azalır, daha güçlü şekilde ayağa kalkarız. Bu günler, koşulsuz yardıma koşma, paylaşma günüdür. Kardeşlik hukukunu bugün daha fazla birbirimize hissettirme; yakınlarımızın ve muhtaçların derdine derman olma zamanıdır" diye konuştu.