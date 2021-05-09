Yalova'da icradan satılık arsa

Mahkeme Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan 547 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arasanın bulunduğu konuma ulaşımın özel araçlarla oldukça kolay sağlandığı ve kuzey cephesinde 340 ada 14 parsel, güney cephesinde 340 ada 12 parsele komşu olduğu da ilan da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 05.07.2021 10:30 belirlendi.