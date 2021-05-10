Bandrollü ürün izleme sistemiyle kaçağa son

Gelir İdaresi'nce geliştirilen bandrollü ürün izleme sistemi mobil uygulaması büyük ilgi gördü.

Uygulamayı indirenlerin sayısı 400 bine yaklaştı.

Bu işlem sonucunda ürün hakkındaki barkod numarası, marka ve üretici firma bilgileri ücretsiz olarak tüketiciye sunuluyor. Bu sistemle, alınan tütün mamulleri ve alkollü içkilerin sahte veya kaçak olup olmadığı sorgulanıyor.



ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Gelir İdaresi, tütün mamulleri ve alkollü içki ürünlerinde sahte ve kaçakla mücadele ile vergi kayıplarını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelir İdaresi'nin yaşama geçirdiği ürün izleme sistemi kapsamında sigara, içmelik tütün, pipo tütünü, sigara kağıdı, alkollü içkilerde bandrol veya kod uygulaması bulunuyor.

Tüketiciye yönelik olarak da GİB Bandrollü Ürün İzleme Sistemi mobil uygulaması yaşama geçirildi. Böylece vatandaşlar bandrol veya kod üzerinden aldıkları ürün bilgilerini ve sisteme kayıtlı olup olmadığını akıllı telefonlardan sorgulayabiliyor.

Gelir İdaresi sorgulamaların sonuçlarını merkezi veri sisteminde analiz ederken, saha denetimlerinde de mobil uygulama geri dönüşlerinden yararlanıyor. Ürünler üzerindeki bandrollerin SMS ve www. buis. com.tr sitesi aracılığıyla sorgulamaları da yapılabiliyor.



24 MİLYON DENETLEME

Gelir İdaresi geçen yıl 24 milyonun üzerinde bandrollü ürünü denetledi. Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılarak yapılıyor. Yapılan denetim sayısı 38 bini geçti. Savcılığa 35 bine yakın bandrolsüz, 155 binin üzerinde taklit bandrollü alkollü içki bildirildi. Tütün ürünlerinde de 430 bine yakın bandrolsüz ürün tespit edildi.



MALİYE İLE UZLASAN KAZANÇLI ÇIKTI

DEVLET ile mükellef arasında vergi uzlaşmaları ceza miktarını azalttı. Geçen yıl 45 bin dosyada uzlaşmaya varıldı, uygulama sonrasında 386 milyon liralık ceza tutarı, 65 milyona düştü. Vergi kaçıran mükellefler de Maliye ekiplerinin merceğine takıldı. Gelir İdaresi verilerine göre geçen yıl 4 bin vergi inceleme raporu düzenlendi. İncelemelerde 3.2 milyar lira matrah farkı, 102 milyara yakın vergi farkı bulundu. İncelemeler sonucu söz konusu mükelleflere 18.8 milyon lira özel usulsüzlük, 671.6 bin lira usulsüzlük, 103 milyon lira vergi ziyaı cezası kesildi.

Hazal ATEŞ