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Haberler Ekonomi İkinci el giysiler bayramlık oluyor

İkinci el giysiler bayramlık oluyor

İkinci el giysiler bayramlık oluyor

10.5.2021

SURİYE'DE bu yıl da yaklaşan Ramazan Bayramı hazırlıkları iç savaş nedeniyle ekonomik sıkıntıların gölgesinde yapılıyor.
İdlib'de gönüllü kadınlardan oluşan yardımseverler bağış olarak verilen ikinci el kıyafetleri yeni kıyafetlere dönüştürüyor. Kadınların diktiği kıyafetler İdlib kentinde ve kırsalındaki yoksul çocuklara dağıtılıyor.

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