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Haberler Ekonomi Nakdi destek ödemeleri bugün yapılacak

bugün yapılacak

Son dakika.. Nakdi ücret desteği ne zaman, hangi gün yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği bugün yatacak mı? Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı , "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Nakdi destek ödemeleri bugün yapılacak

10.05.2021, 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021, 10:17

Son dakika... Nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen ödemeler aylık olarak belirli periyotlarda gerçekleştiriliyor. Peki, bu ay nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün başlıyor. Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlar ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler.

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