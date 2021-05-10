Nakdi destek ödemeleri bugün yapılacak

Son dakika... Nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen ödemeler aylık olarak belirli periyotlarda gerçekleştiriliyor. Peki, bu ay nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?



Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün başlıyor. Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlar ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler.