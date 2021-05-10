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Haberler Ekonomi ‘Otomobilde ikinci el fiyatları yükselebilir’

‘Otomobilde ikinci el fiyatları yükselebilir’

‘Otomobilde ikinci el fiyatları yükselebilir’

10.5.2021

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanması halinde ikinci el fiyatlarının tekrar yukarı doğru yükselebileceğini belirterek, "Çünkü geçen seneye göre ikinci el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi. Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle ikinci eli düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz" dedi.

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