Türkiye’ye güvenli turizm övgüsü

UKRAYNA'NIN Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukraynalılar için önemli bir destinasyon olan Türkiye'de güvenli turizm konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını, kendisinin de bunu yerinde gördüğünü söyledi. Ukrayna'dan Muğla'ya gelen turistlerin tatilleri sürüyor. Sybiha, Dalaman Havalimanı ile Ukraynalı turistlerin tatillerini geçirdiği bölgedeki otelleri gezerek yetkililerle görüştü. Çok sayıda Ukraynalının tatil için Muğla'yı tercih ettiğini, Ukrayna'nın Türkiye ile stratejik partnerliğini 'çok iyi' olduğunu söyledi.