AK Parti yeni ekonomi paketini hazırladı. Parti milletvekilleri, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Yeni pakete göre; 18 yaşından küçükler, bireysel emeklilik sistemine dahil edilebilecek.
Emeklilik hizmeti veren kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin BES'e aktarımına imkan sağlanacak.
Küçük ölçekli firmalara, istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak.
18 yaşın altında olan da BES’e dahil edilebilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.