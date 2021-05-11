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Haberler Ekonomi 18 yaşın altında olan da BES’e dahil edilebilecek

18 yaşın altında olan da BES’e dahil edilebilecek

18 yaşın altında olan da BES’e dahil edilebilecek

11.5.2021

AK Parti yeni ekonomi paketini hazırladı. Parti milletvekilleri, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Yeni pakete göre; 18 yaşından küçükler, bireysel emeklilik sistemine dahil edilebilecek.
Emeklilik hizmeti veren kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin BES'e aktarımına imkan sağlanacak.
Küçük ölçekli firmalara, istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak.

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