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Haberler Ekonomi Bakanlıktan "kur farkı vergisi" açıklaması! O haberlere yalanlama

Bakanlıktan "kur farkı vergisi" açıklaması! O haberlere yalanlama

Son dkaika... : Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir.

Bakanlıktan kur farkı vergisi açıklaması! O haberlere yalanlama

11.05.2021, 14:17 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021, 14:39

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.



Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?
Sözcü gazetesi bugün manşetine taşıdığı haberde "İktidar yeni kaynak arayışına girerken bir süredir döviz mevduatından kur farkı vergisi alınması fikri gündeme getiriliyor" iddiasında bulunmuştu.

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