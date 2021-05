Enerji içeceği pazarı her sene yüzde 30 büyüyor

Ege ve Akdeniz bölgelerinde pazar paylarını artırdıklarını belirten Kristal Gıda Ege Bölge Müdürü Harun Çelikel, cirolarının yüzde 70'ini enerji içeceğinin oluşturduğunu söyledi.

Çelikel, Yeni Asır'a enerji içeceği pazarının her yıl yüzde 30 büyüdüğünü ifade ederek "Buna rağmen insanların aklında enerji içeceği sağlıksızmış gibi bir algı var. Aşırı tüketildiğinde her ürün zararlıdır. Biz yüzde 100 yerli olarak ürettiğimiz Hotline marka enerji içeceklerimizde doğal şeker kullanıyoruz.

İçeriğindeki vitamin değerleri oldukça yüksek. Taorin ve diğer sağlıklı içerikler bulunuyor. 2014 yılından beri olumlu geri bildirimler alıyoruz.

Halkın beğenisiyle 2020 yılında yüzde 100 büyüme gerçekleştirdik" dedi.



YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİM

Enerji içeceği ve gazlı içeceklerin satışında son yıllarda artış gözlendiğine dikkat çekten Çelikel, enerji içeceği markası Hotline ile Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde önemli bir pazar payı elde ettiklerini dile getirdi. Yüzde yüz yerli bir firma olarak 4 fabrikada üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Çelikel, Balıkesir, Edremit, Kırıkkale ve Sapanca'daki tesisleriyle Türkiye'nin en büyük gazlı içecek, su, maden suyu ve enerji içeceği üreticisi olduklarını dile getirdi. Mahmut Erdoğan'ın kurduğu ve Burak Erdoğan'ın Genel Müdürlük görevini yürüttüğü Kristal Gıda'nın Türkiye'deki önemli firmalara çözüm ortaklığı da sunduğunu vurgulayan Çelikel, private label üretimleri de gerçekleştirdiklerini vurguladı.



EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ'NDE

Türkiye'nin her noktasında ürün satışı gerçekleştirdiklerini belirten Harun Çelikel şunları söyledi: "Ağırlıklı olarak yatırım yaptığımız enerji içeceği sektöründe önemli bir pazar payına sahibiz. Bulunurluk olarak Ege ve Akdeniz'de yüzde 90'ın üzerindeyiz.

Türkiye'de bilinirlik ve marka algısında 2'nci sıradayız. Türkiye çapında distribütör kanalında çalışıyoruz.

Ege ve Akdeniz'de iyi bir noktadayız.

Pandemiye rağmen 2020'de yüzde 100 büyüdük. 2021 yılı için de yüzde 100 büyüme hedefimiz var."



KALİTEYİ ÖN PLANDA TUTTUK

Hotline markası olarak kaliteyi her zaman en üst seviyede tuttuklarını ve dağıtımda da bölgenin en iyileriyle çalıştıklarını kaydeden Harun Çelikel sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk günden beri kaliteyi kesinlikle bozmadık. Müşteri ilişkilerimizi her zaman geliştirdik. Süreklilik arzettik ve ürünün arkasında durduk. Distribütörlerimizin iyi olması da bize başarıyı getirdi. Güven duygusu çok önemli. Firmaları hep destekledik ve karşılığını aldık. İhracatta özellikle Arap ülkeleri ve diğer önemli pazarlara yönelik çalışmalarımız sürüyor. Her geçen gün yurtdışı pazarımızı da büyütüyoruz."

