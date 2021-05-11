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Haberler Ekonomi Korkunç gerçek röntgen çekilince ortaya çıktı

Korkunç gerçek çekilince ortaya çıktı

'da bir sitede kangal cinsi 5-6 yaşlarındaki bir , bitkin halde bulundu. Hastalık belirtileri gösteren köpek veteriner kliniğine yapılan incelemede çekilen röngtende korkunç gerçek ortaya çıktı.

Korkunç gerçek röntgen çekilince ortaya çıktı

11.05.2021, 10:49

Bodrum'da halsizliği nedeniyle bakımevine gönderilen köpeğin vücudunun röntgenini görenler şok oldu. Onlarca saçma bulundu köpeğin vücudundan çıktı.



Edinilen bilgiye göre Bağla bölgesindeki bir sitede kangal cinsi 5-6 yaşlarındaki bir köpek, bitkin halde bulundu. İştahsızlık ve kusma şikayetleri bulunan ve dışarıdan bakıldığında bir yarası görünmeyen köpek, Turgutreis Bakımevi'ne gönderildi.

Köpek, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Yalıkavak'ta bir veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan kontrollerinde eklem hastalığı ve kan paraziti teşhis edilen köpeğe ayrıca röntgen çekildi. Çekilen röntgen sonucunda köpeğin vücudunda onlarca saçma ile yaşadığı ortaya çıktı. Ne zaman vurulduğu bilinmeyen köpeğin tedavisi sürüyor.



Köpeği vuran kişi veya kişilerin bulunması için ise çalışma başlatıldı.

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