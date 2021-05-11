GELİR İdaresi Başkanlığı mükellefleri 2020 yılında e-tebligat, sanal POS, iş takibi, e-sınav, interaktif, kamu alacakları tahsili konularında toplam 55 milyon 866 bin 331 SMS ile bilgilendirdi. Vergi konularıyla ilgili mükelleflerden Vergi İletişim Merkezi'ne 890 binden fazla çağrı geldi.
Mükellefler vergi borcunu SMS ile ögrendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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