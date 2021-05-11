Mükellefler vergi borcunu SMS ile ögrendi

GELİR İdaresi Başkanlığı mükellefleri 2020 yılında e-tebligat, sanal POS, iş takibi, e-sınav, interaktif, kamu alacakları tahsili konularında toplam 55 milyon 866 bin 331 SMS ile bilgilendirdi. Vergi konularıyla ilgili mükelleflerden Vergi İletişim Merkezi'ne 890 binden fazla çağrı geldi.

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