Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dumanlı papaz eriği hasadı sürüyor. Erik üreticisi Kamuran Toprak, ilçeye özgü ürünün rekoltesinin bu yıl düşük olduğunu belirterek, "Mahsulde yüzde 40'a yakın kayıp oldu. Fiyat bu nedenle yükseldi. Eriğin kilosu şu anda 14-16 TL arasında fiyatla satılıyor. Beklentimiz fiyatların aşağı düşmemesi" dedi.
İLKER UYAR
Turgutlu’ya özgü erikte rekolte düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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