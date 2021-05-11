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Haberler Ekonomi Türk Patent’e 267 coin marka başvurusu yapıldı

Türk Patent’e 267 coin marka başvurusu yapıldı

TÜM dünya ile birlikte 'de de vatandaşların hayatına 2009 yılında giren bitcoin gibi dijital paralara olan ilgi gün geçtikçe artıyor.

Türk Patent’e 267 coin marka başvurusu yapıldı

11.5.2021

Türk Patent ve Marka Kurumu'na finansal ve parasal hizmetler başlığı altında bugüne kadar 267 coin için marka başvurusunda bulunulduğu öğrenilirken, ilk başvurunun 2012 yılında coin adı altında yapıldığı ortaya çıktı. Bir yandan dolandırıcılık olaylarıyla bir yandan da dünya finans piyasalarının yükselen değeri olarak adından sıkça söz ettiren dijital para coin'ler Türkiye'de de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Coin marka başvuruları son 4 ayda rekor seviyelere ulaştı. 2021'in ilk 4 ayında kuruma 117 coin marka başvurusu yapıldı.
Bunlar arasında Türkcoin, reiscoin, helalcoin, rabiacoin, emlakcoin, inşaatcoin gibi markalar dikkat çekti.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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