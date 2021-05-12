1 milyon işçiye ikramiye

YAKLAŞIK 1 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri dün başladı. Yeraltında çalışan maden içişleri de ikramiyelerinin tamamını 24 Aralık'ta alacak. Asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az bin 102 lira ikramiye ödenirken, ücret arttıkça tutar da artacak. Örneğin 4 bin lira ücret alan bir işçiye yapılacak ödeme bin 250 lirayı geçiyor. Dört taksit olarak ödenen 52 günlük ikramiye tutarı 3 bin 650 lirayı buluyor. Taşerondan kadroya geçen işçilere de ilave tediye veriliyor.

13 GÜNLÜK ÇALIŞMA İÇİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı kararıyla kamu işçilerine ilave tediyenin ilk taksitinin 29 Ocak'ta ödendiğini anımsattı. İlave tediyelerin ikinci taksitinin yatırılacağını duyuran Bilgin, "El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye (ikramiye) ödeniyor. Kadroya geçen taşeron işçilerle birlikte bir milyonun üzerinde kamu işçisine 13 günlük ilave tediye ödemelerinin ikinci taksiti de dün hesaplara yatırıldı. Böylece işçiler Ramazan Bayramı'na girmeden tediyelerini almış oldu.

KİM NE KADAR ALACAK?

Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılıyor. Bu kazançta fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor. Buna göre 3 bin 577 lira asgari ücret alan işçinin 13 günlük ikramiyesi bin 102 lira, 4 bin lira olanın yaklaşık bin 240 lira, 5 bin lira olanın bin 550 lira. 6 bin lira maaşlı da bin 860 lira alacak. Ödemeler alınan maaş ve yardım miktarlarına göre de değişiyor. Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. İşçilere verilen ilave tediye 6772 sayılı kanunla güvence altına alındı.

İŞ KANUNU GÜNCELLENİYOR

Salgın döneminde yaygın şekilde kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte kamuda yeni iş modelleri oluşturulacak. Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi, yıllık iş süreleri modeli gibi uygulamalar devreye girecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri uygulanırken, mali, sosyal hak, yardımlar gibi özlük haklar ise saklı kalacak.

HAZAL ATEŞ