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Haberler Ekonomi Demirdeki fiyat artışı Rekabet Kurulu’na taşınıyor

Demirdeki fiyat artışı ’na taşınıyor

Demirdeki fiyat artışı Rekabet Kurulu’na taşınıyor

12.5.2021

İNŞAAT demirinde son 2 haftada yapılan zamlarla ilgili harekete geçen müteahhitler konuyu Rekabet Kurulu'na taşıma kararı aldı. İzmir Müteahhitler Federasyonu (İMFED) Başkanı Ziya Dağlıer, yasakların bitmesiyle beraber İzmir Ticaret Odası'na müracaat ederek konunun Rekabet Kurulu'na taşınması için girişimde bulunacaklarını söyledi. Demir fiyatları son 1 yıl içerisinde yüzde 100, son 2 haftada da yüzde 20'ye yakın arttı. Nisan ayının son haftasında 6.000 TL olan demir fiyatları 11 Mayıs itibariyle 7 bin 90 lirayı gördü. Demir fabrikalarının çok yüksek zamlar uyguladığını belirten Dağlıer, şunları söyledi:

ALTINDAN HIZLI YÜKSELDİ
"Çin, demir ihracatındaki yüzde 13'lük KDV istisnasını kaldırınca Türkiye'ye talep arttı. Demir fabrikaları bunu fırsata çevirip ihracat fiyatlarını uygulamaya koydu. Birileri daha çok para kazanacak diye bir sektör yok edilmek isteniyor. Ticaret Bakanlığı'nın demir ihracatına ek vergi uygulamasını veya ihracata kısıtlama getirmesini talep ediyoruz." Yüksek fiyatlara rağmen inşaat demiri tedarikinde sıkıntı yaşadıklarını belirten Dağlıer, "Birçok şantiye durma seviyesine geldi. Demir fiyatlarındaki artış oranı altını katladı. Demirdeki karlılık şu anda hiçbir yatırım aracında yok. 2 haftada yüzde 18 zam geldi. Hiç yatırım yapmayıp demir alsaydık daha çok kar ederdik" ifadelerini kullandı.

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