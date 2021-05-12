İlave istihdama ucuz kredi başlıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketinde yer alan ilave istihdama ucuz kredi desteği yaşama geçiriliyor. AK Parti'nin verdiği yasa teklifinde yer alan düzenlemeyle Mart ayında ücretsiz izne çıkardığı işçisini normal çalışmaya geçiren, ilave işçi alan işletmelere ucuz kredi desteği başlıyor. İşçi başına 100 bin liraya kadar Kredi Garanti Fonu garantili kredi kullanımına ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak. İşletmelerin işe aldığı her bir işçinin primi bir yıl boyunca kamu bankalarından kullanacakları krediye mahsup edilecek. Mahsup edilecek 12 aylık prim tutarı bin 610 lira olacak. Kredi, kar payı desteği bir yıl uygulanacak. Destek uygulaması işten çıkarma yasağının ardından işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak için Bayram'dan hemen sonra devreye girecek.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA