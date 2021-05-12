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Haberler Ekonomi Mücevher dış satımı yüzde 32,8 yükseldi

dış satımı yüzde 32,8 yükseldi

Mücevher dış satımı yüzde 32,8 yükseldi

12.5.2021

TÜRK mücevher sektörünün ihracatı yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artışla 1 milyar 380 milyon dolara ulaştı. Mücevher ihracatında ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. ABD'yi Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Mücevher dış satımında aslan payını İstanbul aldı.
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