Mücevher dış satımı yüzde 32,8 yükseldi

TÜRK mücevher sektörünün ihracatı yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artışla 1 milyar 380 milyon dolara ulaştı. Mücevher ihracatında ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. ABD'yi Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Mücevher dış satımında aslan payını İstanbul aldı.

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