TÜRK mücevher sektörünün ihracatı yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artışla 1 milyar 380 milyon dolara ulaştı. Mücevher ihracatında ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. ABD'yi Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Mücevher dış satımında aslan payını İstanbul aldı.
Mücevher dış satımı yüzde 32,8 yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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