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Haberler Ekonomi Pandemide deve sütüne talep patlaması yaşandı

Pandemide deve sütüne talep patlaması yaşandı

Pandemide deve sütüne talep patlaması yaşandı

12.5.2021

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde üretimi yapılan deve sütüne, koronavirüs salgını döneminde talep, yüzde 150 arttı. Türkiye'nin birçok şehrinin yanı sıra yurt dışına da gönderilen deve sütü, litresi 100 liradan alıcı buluyor. Sığma Mahallesi'ndeki üreticilerden Raşit Durmaz, "Yurt dışından gelenler yanlarında götürüyor. Bağışıklığa iyi geldiği biliniyor. Taleplere yetişemiyoruz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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