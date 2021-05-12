PTT şubesi önünde uzun kuyruk oluştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde işlem yaptırmak için PTT şubesine gidenler uzun kuyruklar oluştururken sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. 1 saatten beri kuyrukta beklediğini belirten emekli öğretmen Necati Özen, "Şubedeki personel sayısının artırılması lazım" derken, Faysal Yıldız da başka yerleşim yerlerindeki şubelerde de yaşanan kuyrukta bekleme sorununa çözüm bulunmasını istedi.

DİĞER