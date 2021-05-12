Sanayi üretim artışında ilk 3’teyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk çeyrek verilerine göre Türkiye'nin G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduğunu açıkladı. Varank, Twitter hesabından mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre yüzde 0,7 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,6 artış gösterdi. Mart ayı verileriyle beklentileri aşan sanayi üretimi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 arttı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk" ifadesini kullandı.

ABD VE ALMANYA'DA DÜŞTÜ

Varank'ın paylaştığı Türkiye'de sanayi üretiminin aylık ve yıllık değişimlerinin yanı sıra G-20 ülkelerinde sanayi üretiminin ilk çeyrekte elde ettiği yıllık değişimleri gösteren grafiğe göre Türkiye, verisi açıklanan ülkeler arasında, Çin ve Arjantin'in ardından üçüncü sırada yer aldı. Sanayi üretimi ilk çeyrekte ABD, Almanya, Rusya ve Japonya'da düşüş gösterdi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi beklentilerin üzerinde çıkarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 19,9 artış oldu. Ankete göre sanayi üretiminin yüzde 13,8 artması bekleniyordu.

HAZİNE'DEN AÇIKLAMA

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Kur farkı vergisi" iddialarıyla ilgili bir açıklama geldi.

Bakanlık, 'kur farkı vergisi' iddialarının tamamen hayal ürünü olduğunu ve ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımadığını açıkladı. Bakanlık, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının hayal ürünü olduğunu belirtti.

YAPILAN açıklamada şöyle denildi: "Bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir."