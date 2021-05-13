192 ülkeye otomotiv yan sanayi ürünü sattık

TÜRKIYE'DEN ocak-nisan döneminde 192 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihracatı yapıldı. Yılın ilk 4 ayında 10 milyar 153 milyon 309 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 38,86'sını yan sanayi ürünleri oluşturdu. Dış satımdan 3 milyar 946 milyon 543 bin dolar döviz girdisi sağlandı.