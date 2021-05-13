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Haberler Ekonomi Afyon mantarının kilo fiyatı eti solladı

Afyon mantarının kilo fiyatı eti solladı

Afyon mantarının kilo fiyatı eti solladı

13.5.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ ilçesinde, bahar yağmurlarından sonra çıkan domalan mantarı yöre halkının önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi. Kilosu 100 liradan satılan domalan mantarını, yöre halkı demir çubuklar ve sopalarla, toprak altında define arar gibi arıyor. Mantarının kilogram fiyatının etten daha yüksek olması dikkati çekiyor. Özay Öz isimli toplayıcı, "Protein oranı yüksek bir besin. Toptancı kilosunu bizden 100 liraya alıyor. Kendisinin de 200 ila 300 liradan sattığını duyduk" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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