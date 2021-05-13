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Haberler Ekonomi Bodrum Loft “Avrupa’nın En Yeni 25 Oteli” arasında

Loft “Avrupa’nın En Yeni 25 Oteli” arasında

Bodrum Loft “Avrupa’nın En Yeni 25 Oteli” arasında

13.5.2021

BODRUM Loft, İngiltere'nin önde gelen gazetesi The Telegraph tarafından "Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli" arasında gösterildi. Bodrum Loft'tan yapılan açıklamaya göre, Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede yer alan ve açıldığı geçen yıldan bu yana Bodrum'un vazgeçilmezleri arasına giren Bodrum Loft, Türkiye'den listeye giren tek tesis oldu. Listede İtalya, İspanya, Fransa otelleri başı çekerken, Akfen İnşaat'ın yaptığı, Tabanlıoğlu Mimarlık'ın projelendirdiği ve Akfen Turizm'in işlettiği Bodrum Loft'ta 2021 yaz sezonu mayıs ayı ile birlikte açılıyor.
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